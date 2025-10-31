01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde program düzenlendi.

“Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temalı etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Göksal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve personel katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından programda meme kanseri tarama hizmetleri, erken tanının yaşam sürecine etkisi, cerrahi yaklaşımlar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri konularında uzman hekimler sunumlarını gerçekleştirdi.

Konuşmalarda düzenli yapılan taramaların, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımı olduğu vurgusu yapıldı.

Etkinlik sonunda katılımcıların soruları alınarak erken tanı, tarama programları ve tedavi süreçlerine ilişkin merak edilen konular cevaplandı.