AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in hafta sonu Çorum’da yaptığı mitingdeki sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum’da yine çevre illerden taşımalı araçlarla insan taşıyarak bir miting yaptığını kaydeden AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar,

“En küçük programlarını dahi Kadeş Meydanında yaparlarken Genel Başkanın mitingini Kadeş Meydanında yapmayı cesaret edemediler, kavşakta miting yaptılar” dedi.

Bugün CHP’de 17 belediye başkanının yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu olduğunu ifade eden Av. Yakup Alar, “İstanbul’da yolsuzluk diz boyudur, hizmet yok, trafik felçtir. Ankara susuz bırakılmış, adeta Kerbelâ’ya çevrilmiştir. İzmir’de çöp ve koku hayatı yaşanmaz hâle getirmiştir. Buna rağmen Sayın Özgür Özel, çukur, çamur ve çöp içindeki Mecitözü’nde, dış ticarette 6 milyar doları aşan Çorum’da miting yapmaktadır.

“Pijamalarınızı çıkarın, mitinge katılın” diyen, “Hızlı treni biz getireceğiz” iddiasında bulunan Sayın Özgür Özel’e açıkça sesleniyoruz: Pijamalar çıkarılmadan önce,

partinizin yolsuzluktan tutuklu belediye başkanları mahkemelerde aklansın. Sırtınızdaki yolsuzluk ve hırsızlık kamburunu çıkartın, temizleyin, ondan sonra milletin karşısına çıkın. Hızlı tren için suç duyurusunda bulunup, bugün “hızlı treni biz yapacağız” demek, Çorumlu ile alay etmektir. Hızlı tren zaten yapılmaktadır. Ankara’ya dönüşte yolun sağına soluna baksaydınız hızlı tren inşaat çalışmalarını görürdünüz, ama siyasi körlük bu inşaatı göstermemektedir. Tıpkı; Çorum’a yapılacak barut fabrikasına karşı çıktığınız gibi, Sinop’ta “balıklar ürküyor” diyerek füze denemelerine karşı durduğunuz gibi, İHA ve SİHA projelerine karşı çıktığınız gibi…

Hak, hukuk, adalet söylemlerini dilinden düşürmeyen Sayın Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzlukla elde edildiği öne sürülen paralarla,

CHP kongresinde delege satın alındığı iddiaları ortadayken, 2023 Kasım kurultayında, satın alınan delegelerin oylarıyla seçildiğiniz iddiaları hâlâ hafızalardadır. Hangi haktan, hangi hukuktan, hangi adaletten bahsediyorsunuz?

İstanbullunun hakkı yenirken haktan, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları varken hukuktan,

yolsuzluk yapanları savunurken adaletten söz edemezsiniz. Başkenti susuzluğa mahkûm ederken, İstanbul’u çöp, çamur ve yolsuzlukla yaşanmaz hâle getirirken,

İzmir’i kokuya teslim ederken, Mecitözü’nü harabeye çevirirken hizmetten bahsedemezsiniz. Bu siyaset değil, çelişkiler yumağıdır. Bu vizyon değil, yatırıma düşmanlıktır. Bu Çorum sevdası değil, Çorum’u yok saymak, Çorumluyu kandırmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde yolsuzlukları savunan bir ana muhalefet partisi göremezsiniz. AK Parti hizmet ve eser siyaseti yaparken CHP maalesef yolsuzluk ve hakaret siyaseti yapmaktadır. Çorum ne algıyla ne de taşıma kalabalıkla kandırılır.

Bu şehir lafı değil, hizmeti bilir” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)