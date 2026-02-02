İl genelinde dün yaklaşık 90 bin öğrenci ikinci eğitim-öğretim döneminin ilk dersine başladı. Yeni dönemin ilk günü dolayısıyla okullar Türk bayraklarıyla donatılırken, ikinci dönem “Bayrak Sevgisi” temasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ikinci eğitim-öğretim döneminin ilk günü kapsamında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilere hitap etti.

Konuşmasında yeni dönemin yalnızca akademik bir başlangıç değil, aynı zamanda değerlerle yeniden buluşma fırsatı olduğunu vurgulayan Cemil Çağlar, ikinci dönemin ilk dersini “Bayrak Sevgisi” temasına ayırdıklarını ifade etti.

Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, bağımsızlığın, şehitlerin aziz hatırasının ve milletçe paylaşılan ortak vicdanın simgesi olduğunu belirten Çağlar, bayrak sevgisinin çocuklara korku ya da öfkeyle değil, sevgi, bilinç ve doğru davranışlarla kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çağlar, bayrağı sevmenin derslere sahip çıkmak, arkadaşlık hukukunu gözetmek, sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve ahlaklı bireyler olarak yetişmekle anlam kazandığını ifade etti.

Öğrencilerin davranışlarıyla, sözleriyle ve çalışkanlıklarıyla ay yıldızlı bayrağı temsil ettiklerini belirten Çağlar, bilgiyle yürüyen ve ahlakla büyüyen her çocuğun bayrağın en sağlam nişanesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında öğretmen ve velilere de hitap eden Çağlar, sınıflarda verilen her bilginin ve kazandırılan her değerin çocukların bayrakla kurduğu bağı güçlendirdiğini, evde başlayan sevginin okulda bilinçle buluşmasıyla vatanını ve milletini seven nesillerin yetişeceğini söyledi.

İstiklâl şairi Mehmet Âkif Ersoy’un dizelerine de yer veren Çağlar, bayrağın hür ve dimdik dalgalanmasının, bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerle mümkün olacağını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Türk bayraklarıyla süslenen okullarda gerçekleştirilen programlar, öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edilirken, ikinci dönemin ilk günü anlamlı bir mesajla başlamış oldu.