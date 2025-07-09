Çorum’un İskilip ilçesinde Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evi'nde ‘Ebru ve Fotoğraf Sergisi’ açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evi'nde Düzenlenen Ebru ve Fotoğraf Sergisi Açılışı'na katıldı.

Açılışa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İskilip Belediye Başkanlığı Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evi'nde gönüllü eğitmen olarak görev yapan Nur Zurnacı ve Ömer Erdoğan rehberliğinde gerçekleştirilen sergide ebru ve fotoğrafçılık kurslarına katılan kursiyerlere ait eserler sergilendi ve kursiyerlere katılım belgeleri verildi.