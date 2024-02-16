Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 2. Lig Beyaz Grup'ta ligde kalma yolundaki kritik maçta düdük çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig Beyaz Grup'ta pazar günü saat 14’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda Altınordu ile Adıyaman FK takımları arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Bolu’dan Hakan Erkan ve Kayseri’den Halit Karacabey.

Maçın dördüncü hakemi ise Zonguldak’tan Hakan Ergin.

Ligde 24. hafta maçları sonunda Adıyamanspor 14 puanla 18. sırada bulunurken ev sahibi Altınordu ise bir maçı eksik 20 puanla 15. sırada bulunuyor.