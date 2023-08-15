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Çorum Eczanesi’nin sahibi Eczacı Erol Afacan, Eylül ayında yapılacak Çorum Eczacılar Odası Genel Kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Eczacılık mesleğinin yakın ve uzak geleceğindeki yerini alması için gerekli alt yapısını oluşturmasında, kanunlaşmasında ve uygulanacak yönetmeliklerin oluşturulmasında etkin bir şekilde aktif rol alması için hazırlanıyor ve bu amaç doğrultusunda çalışmaları Türkiye Eczacılar Birliği (TEB)'ne sunmayı planladıklarını belirten Ecz Afacan; “Bu bağlamda Eylül ayında yapılacak olan oda seçimlerine Çorum Eczacı Hareketi olarak aday olacağımızı açıklıyoruz.” dedi

‘Çorum Eczacı Odası'nın kurulduğu günden bu yana oda bünyesinde görev alan tüm meslektaşlarımıza odamıza verdikleri emekleri, özverileri, fedakarlıkları ve çalışmaları için en içten dileklerimizle ayrı ayrı kendilerine teşekkür etmeyi kendimize borç biliyoruz.’ diyen Afacan;

“Bir nevi bayrak yarışı olarak gördüğümüz oda yönetimimizi mesleğimizi geleceğe daha etkin, daha verimli ve daha uyumlu bir şekilde taşıyacağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu yılda meslek örgütümüzün öneminin artacağı bir yıl olacaktır. Çorum Eczacı Hareketi olarak adaylığımızı açıkladığımız günden itibaren sizlerle paylaştığımız ve paylaşacağımız tüm program ve projeler doğrultusunda odamızın kurumsal kimliğini güçlendirerek tüm eczacılarımıza eşit, adaletli, çoğulcu ve sosyal bir yönetim hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Eczacılık mesleğinin yakın ve uzak geleceğindeki yerini alması için gerekli alt yapısını oluşturmasında, kanunlaşmasında ve uygulanacak yönetmeliklerin oluşturulmasında etkin bir şekilde aktif rol alması için hazırlanıyor ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı TEB'e sunmayı planlıyoruz. Mesleki birikimini, fikirlerini, önerilerini bizlerle paylaşmak isteyen meslektaşlarımızın kıymetli katkılarına açık olan bir yönetim amaçlıyoruz. Meslektaşlarımızın daima aklında olan, açıklamaya çalıştığı, arzuladığı, keşke diyerek başlayıp bitiremediği cümlelerin vücut bulmuş hali olmaya ve hayata geçirmeyi amaçlayan bir yönetim olmayı amaçlıyoruz. Odalarımızın ve Meslek Örgütümüzün yöneticilerini değiştirmek değil yönetim biçimlerini eczacı kamuoyunun istekleri doğrultusunda yenilemek olduğu inancında olan bir yönetim amaçlıyoruz. Meslek için stratejik politikalar üreten bir oda yönetimi amaçlıyoruz. Çorum Eczacı Hareketi olarak eczacı kamuoyunun istekleri ve arzuları doğrultusunda oluşturduğumuz hareket planımız olan projelerimiz ve bildirgemiz doğrultusunda bu kutsal göreve hazır olduğumuzu siz değerli meslektaşlarımıza beyan ediyoruz.” ifadelerini kullandı