Çorum Eczacı Odası yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Cencora Alliance Healthcare Çorum Şube Müdürleri Murat Kemeç ve Lütfi Mergen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile Çorum İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Şefi Ferhat Serinci ve Hasan Ünsal, Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönemde başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaretlerde, meslek camiası ve sağlık sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundular.

İŞKUR heyetinin ziyaretinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), KİPAP Sektörleri, İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşverenlerin Temel Hakları ve Yükümlülükleri üzerine bilgi verilirken, SGK teşvikleri hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, London English Course Dil Kurumu ile 45.Bölge Çorum Eczacı Odası arasında eczacılara, çalışan personellere ve birinci derece yakınlarına özel indirim protokolü imzalandı.

Ziyaretlerde Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Doğuhan Koçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Gürsel Karakuş, Abdul Samed Erdal ve Ayşe Nur Kaya hazır bulundu.

