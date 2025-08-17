Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Eczacı Odası önceki dönem başkanlarından ve Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret eden Erol Afacan, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eczacı Odası arasın da kurulacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirten Afacan, özellikle hastane bünyesinde reçete ve rapor biriminin oluşturulması taleplerini bir kez daha ileterek, bu sayede, hastaların, hekimlerin, reçete ve raporu bilgisayarda hazırlayan sekreterlerin, aynı zamanda eczacıların iş gücü ve zaman kaybı olmadan en kaliteli sağlık hizmetinin sunulabileceğine değindi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afacan ve Çalışkan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)