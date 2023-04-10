Çorum Eczacı Odası'nın geleneksel iftar yemeği bu yıl da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Yıldız Park’ta düzenlenen iftar yemeğine Eczacı Odası Yönetim Kurulu, serbest eczane sahibi eczacılar, kurum eczacıları, ilaç dağıtım kanallarının depo müdürleri, oda personelleri ve aileleri katıldı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, iftar yemeğinden sağlanan gelirin bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremde eczaneleri zarar gören meslektaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.

Katılım sağlayan meslektaşlarına teşekkür eden Başkan Güler, organizasyonda emeği geçen SVL Danışmanlık sahibi Seval Demirci Güccan, Yıldız Park yetkilileri ve çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)