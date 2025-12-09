Çorum Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN) Erasmus+ Wear to Care: Sustainable Fashion for a Thirst-Free World projesi kapsamında 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında Girit’in Heraklion (Kandiye) kentinde gerçekleştirilen uluslararası hareketliliğe katıldı.

Türkiye, İspanya, Polonya ve Yunanistan’daki okulların yer aldığı program, dört ülkenin eğitim kurumları arasında sürdürülebilir moda, su bilinci ve çevresel duyarlılık temalarında güçlü bir iş birliği ortaya koydu.

Hareketlilik, 24 Kasım Pazartesi günü ev sahibi okul müdürünün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından katılımcı okullar sunumlarını gerçekleştirdi ve öğrenciler ile öğretmenlerin birbirlerini daha yakından tanımasını amaçlayan tanışma etkinlikleri düzenlendi. Gün, spor çalışmaları ve öğrencilerin rehberliğinde yapılan Heraklion (Kandiye) şehir merkezi turu ile devam etti.

25 Kasım Salı günü düzenlenen kültürel ve çevresel temalı gezide, gruplar Arkadi Manastırı ve Saint Anthony Kanyonunu ziyaret etti. Programın Rethymno bölümünde ise Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar olan Deli Hüseyin Paşa Camii ve Ankebut Ahmet Paşa Camii incelendi. Öğrenciler ve katılımcılar, hem tarihe hem doğaya ilişkin çok katmanlı bir öğrenme süreci yaşadı.

ÜNİVERSİTE ZİYARETİ VE SU FİLTRELEME ATÖLYE ÇALIŞMASI

26 Kasım Çarşamba günü katılımcılar, Hellenic Mediterranean University (ELMEPA) laboratuvarlarını ziyaret ederek üniversitenin çevre teknolojileri üzerine yürüttüğü projeleri yerinde gözlemledi. Ardından öğrenciler ve katılımcılar, evsel kullanım sonrası suyun yeniden değerlendirilebilmesini amaçlayan su filtreleme atölye çalışmasına katıldı. Öğretmenler eş zamanlı olarak proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Program, internet güvenliği konulu bilgilendirme ile sona erdi.

KNOSSOS SARAYI VE FODELE KÖYÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

27 Kasım Perşembe günü, Knossos Sarayı ziyaretiyle başlayan programda öğrenciler ve katılımcılar, Minoan uygarlığının izlerini taşıyan antik yapıları gezerek tarihsel bir keşif gerçekleştirdi. Öğleden sonra Fodele köyünde yapılan saha çalışmasında su kalite göstergeleri üzerine atölyeler düzenlendi ve yerel sürdürülebilirlik uygulamaları incelendi. Gün, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren veda etkinliği ile tamamlandı.

KUMAŞ ÜRETİMİ, DOĞAL BOYAMA VE UPCYCLİNG ÇALIŞMALARI

28 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerde, katılımcılar geleneksel kumaş üretimi sunumlarına katıldı. Ardından bitkisel bazlı kumaş boyaları atölyesi ve upcycling (yeniden işlevlendirme) çalışmaları yapıldı. Program, kısa bir kapanış oturumu ile sonlandı.

EDEN Derneği temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, hareketliliğin sürdürülebilir moda yaklaşımını gençlere ve yetişkinlere aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirttiler.

Proje, 2025 yılı boyunca farklı ülkelerde uygulanacak eğitimler ve kampanyalarla çevresel bilinçlendirme faaliyetlerine devam edecek.

