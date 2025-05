Hayat bu, başkası sana imrenir sen başkasına / Mutlu olmak istiyorsan, bak senden aşağısına

*

Arama mutluluğu uzaklarda / Bazen saklıdır simit ile çayda / Sofraya teşrif eden oldu da / Buyur etmedik mi be Rıfkı!

*

Laf anlamayana anlatmak zordur / Anlatmak isteyenin içinde kor-dur / Olduğuna bırakmak gerek onu / Yoksa döner döner sana dert olu

*

Hayat bu, yıllar geçer aradan / Ahirinde kalır acı tatlı hatıralar / Son dem yatarken yoğun bakımda / Tartarsın da vicdan terazisinde / Ortaya kocaman bir hiç çıkar / Ey nefsim! Hiçlik bir makam için / Hiçleşmeye ne gerek var

*

Karşıda Koyunbaba Türbesi / Yanında cami-Arafat tepesi / Önünde işlek D-100 Karayolu / Radyo 7'de Venhar Sağıroğlu / Fark etmez Ferdi'den de şarkı olu / Biraz ilham alır da karalarım onu / Balkonda ben, bardağım çay dolu / Osmancık'ta kahvaltım böyle olu

*

+ ile başlayan yol + ile devam ediyorsa âlâ / -- İle başlayan yol + ile devam ediyorsa ne âlâ / + ile başlayan yol -- ile bitiyorsa müsebbibi vardır mutlaka / Çözümü: Sabır değil sabırla konuşmaktır mutlaka

*

Sakın ola pes etme dayan / Üçüncü acıyı taşıyamaz bu yürek / Tüm dualarımız seninle olsun / Samimiyet dairesine girerek

*

Bir gün hak vaki olduğunda / Paylaşılır birkaç resmim / Yorumlar yazar dostlar altına / Bazılarında süzülür iki damla gözyaşı / Gazetede vefa gösterir herhalde / Manşetten verir özel haber / Belki de der 'köşemizin duayeni' / Sonra unutuluruz bizde herkes gibi / Ama depremler unutmaz hatırlatır bizi / Zayi etmez verdiğimiz emeğimizi / Çünkü onunla yattık onunla kalktık yıllarca / Depremler ölmek değil, yaşamak olsun diye acısızca

*

Ağarmış saçlar, buruşmuş yüz / Sendeler yürürken gidemez düz / Eskisi gibi bebelere de geçmez söz / Neyleyim artık ben bu güzelliği

*

Her yaşın bir güzelliği var / Boş olmaz heybeler dolar / Tecrübeden sızan sudan / İçenler kanar kanar.

*

Sevmek sevilmek güzel / Düşmandan yoktur hiç korkum / Lakin dostun sinsisi çok üzer / Onun için önemlidir tecrübeler

*

Dıştan bakınca sanma iyi biri / İçinde kalan ne hünerleri vardır / Sonbaharda rüzgâr kışın kardır / Her şeye rağmen severim onu

*

Şiir hayat, şiir yaşamdır / Döker içini dışına bir bir / Şiirsiz geçen ömür ömür müdür

*

Sanat kol, sanat kanat / Sanatı sevmeli bi avrat / Sevmiyorsa eğer avrat / Şair yazamaz rahat

*

Yer dua, gök dua ile / Duasız yaşam nafile / Sende, önce daim dua eyle / Önce evladı iyaline sonra bizlere

*

İnanma öyle içinden gelecek nefsi seslere / Bak aynaya iyice sahip ol doğal gerçeklere / Birde merdiven çıkarken kalırsan nefes nefese / Artık sen eski sen değilsin kabullen mesende

*

Rutinden farkı olanlar fark edilmeli ki yeni farklar doğsun / Yoksa yok olursa yetkilim, vebali günahının altında kalırsın

*

Helal yolda giderken harama dönme oğul / Üç kuruş kar uğruna yaşarken ölme oğul / Mezardakilere bak, kim neler neler yaptı / Kurtuluş yok oğul, hesap vakti geldi çattı

*

Yağmurlu bir sabah açmışım gözlerimi dünyaya / Meğer ben doğarken başlamış gökyüzü ağlamaya / O halde gerek var mı, ölürken ikinci bir defaya / Darılmam, gücenmem, unutabilirsiniz haftasında