Hayat bu, başkası sana imrenir sen başkasına / Mutlu olmak istiyorsan, bak senden aşağısına
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Arama mutluluğu uzaklarda / Bazen saklıdır simit ile çayda / Sofraya teşrif eden oldu da / Buyur etmedik mi be Rıfkı!
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Laf anlamayana anlatmak zordur / Anlatmak isteyenin içinde kor-dur / Olduğuna bırakmak gerek onu / Yoksa döner döner sana dert olu
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Hayat bu, yıllar geçer aradan / Ahirinde kalır acı tatlı hatıralar / Son dem yatarken yoğun bakımda / Tartarsın da vicdan terazisinde / Ortaya kocaman bir hiç çıkar / Ey nefsim! Hiçlik bir makam için / Hiçleşmeye ne gerek var
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Karşıda Koyunbaba Türbesi / Yanında cami-Arafat tepesi / Önünde işlek D-100 Karayolu / Radyo 7'de Venhar Sağıroğlu / Fark etmez Ferdi'den de şarkı olu / Biraz ilham alır da karalarım onu / Balkonda ben, bardağım çay dolu / Osmancık'ta kahvaltım böyle olu
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+ ile başlayan yol + ile devam ediyorsa âlâ / -- İle başlayan yol + ile devam ediyorsa ne âlâ / + ile başlayan yol -- ile bitiyorsa müsebbibi vardır mutlaka / Çözümü: Sabır değil sabırla konuşmaktır mutlaka
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Sakın ola pes etme dayan / Üçüncü acıyı taşıyamaz bu yürek / Tüm dualarımız seninle olsun / Samimiyet dairesine girerek
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Bir gün hak vaki olduğunda / Paylaşılır birkaç resmim / Yorumlar yazar dostlar altına / Bazılarında süzülür iki damla gözyaşı / Gazetede vefa gösterir herhalde / Manşetten verir özel haber / Belki de der 'köşemizin duayeni' / Sonra unutuluruz bizde herkes gibi / Ama depremler unutmaz hatırlatır bizi / Zayi etmez verdiğimiz emeğimizi / Çünkü onunla yattık onunla kalktık yıllarca / Depremler ölmek değil, yaşamak olsun diye acısızca
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Ağarmış saçlar, buruşmuş yüz / Sendeler yürürken gidemez düz / Eskisi gibi bebelere de geçmez söz / Neyleyim artık ben bu güzelliği
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Her yaşın bir güzelliği var / Boş olmaz heybeler dolar / Tecrübeden sızan sudan / İçenler kanar kanar.
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Sevmek sevilmek güzel / Düşmandan yoktur hiç korkum / Lakin dostun sinsisi çok üzer / Onun için önemlidir tecrübeler
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Dıştan bakınca sanma iyi biri / İçinde kalan ne hünerleri vardır / Sonbaharda rüzgâr kışın kardır / Her şeye rağmen severim onu
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Şiir hayat, şiir yaşamdır / Döker içini dışına bir bir / Şiirsiz geçen ömür ömür müdür
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Sanat kol, sanat kanat / Sanatı sevmeli bi avrat / Sevmiyorsa eğer avrat / Şair yazamaz rahat
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Yer dua, gök dua ile / Duasız yaşam nafile / Sende, önce daim dua eyle / Önce evladı iyaline sonra bizlere
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İnanma öyle içinden gelecek nefsi seslere / Bak aynaya iyice sahip ol doğal gerçeklere / Birde merdiven çıkarken kalırsan nefes nefese / Artık sen eski sen değilsin kabullen mesende
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Rutinden farkı olanlar fark edilmeli ki yeni farklar doğsun / Yoksa yok olursa yetkilim, vebali günahının altında kalırsın
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Helal yolda giderken harama dönme oğul / Üç kuruş kar uğruna yaşarken ölme oğul / Mezardakilere bak, kim neler neler yaptı / Kurtuluş yok oğul, hesap vakti geldi çattı
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Yağmurlu bir sabah açmışım gözlerimi dünyaya / Meğer ben doğarken başlamış gökyüzü ağlamaya / O halde gerek var mı, ölürken ikinci bir defaya / Darılmam, gücenmem, unutabilirsiniz haftasında