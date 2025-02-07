Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı 2. lig yarı final grubunda ilk maçında bugün Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak.

2. lig erkekler voleybol ligi D grubunda mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor bugün saat 18.0’da Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak.

Sezona 1. lig hedefi ile başlayan Sungurlu Belediyespor grupta namağlup lider tamamlayan TVF Spor Lisesi’nin ardından ikinci olarak yarı final grubuna yükseldi.

Yarı Final grubunda heyecan Eskişehir’de iki spor salonunda oynanacak sekiz maçla başlayacak. 16 takımın dört grupta mücadele edeceği yarı final grubunda Sungurlu Belediyespor D grubunda mücadele edecek.

Grupta ilk maçta Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Yücelen Anamurspor ile Mado 6 Şubat Maraşspor takımları karşılaşacak. Saat 18.30’da oynanacak maçta ise temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ile Gölcük belediyespor ile kaşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor ikinci maçında yarın saat 16.30’da Mado 6 Şubat Maraşspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz grupta son maçında ise 9 Şubat pazar günü saat 17.30’da Yücelen Anamurspor takımları ile karşılaşacak. Tek devreli lig sisteminde oynanacak bu maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan sekiz takım final grubuna yükselecek. Sekiz takım yine Eskişehir’de yapılacak olan final grubu maçları sonunda iki gruptaki müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan dört takım 1. lige yükselmeye hak kazanacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak ligin ardından önce Sungurlu’da ardından Ankara’da yaptığı iki hazırlık maçı ile bu zorlu müsabakaların hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Özdemir, hedeflerinin belli olduğunu buna ulaşmak içinde ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirterek takımına güveninin tam olduğunu söyledi.