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Sungurlu Belediyespor 2. ligdeki ikinci maçında evinde Düzce Belediye Spor Akademi takımını zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenerek yoluna yenilgisiz devam etti.

İlk hafta Ankara’dan 3-2’lik galibiyet ile dönen Sungurlu Belediyespor ilk maçında evinde kazanan Düzce Belediyespor Akademi takımı ile sezonun evindeki ilk maçına çıktı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maça ilgide yüksek oldu. Maça çok iyi başlayan temsilcimiz etkili bir oyun sonunda seti 25-17 alarak rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ise bu kez konuk takım özellikle hücumda etkili oldu ve savunmada az hata yapınca kontrolü ele geçirdiği seti 25-16 alarak durumu 1-1 yaptı.

Maçın üçüncü seti ise kader seti oldu. İki takımda öne geçmek için büyük bir mücadele verdi. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette uzatma sonunda rakibine 27-25 üstünlük kuran Sungurlu Belediyespor 2-1 öne geçti.

Bu seti kazanmanın verdiği moralle dördüncü sete etkili bir başlangıç yapan ve rakibi önünde sayı farkını açan Sungurlu Belediyespor seti 25-16 maçıda 3-1 kazanarak ligdeki ikinci maçından da galibiyet ile ayrılarak 5 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı.