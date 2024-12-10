Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor 11. maçında 10. galibiyetini alarak sıralamadaki yerini korudu.

TVF Spor Lisesi ise yoluna namağlup devam ediyor.

Lig lideri TV Spor Lisesi, Başkent Beşiktaşlılar önünde zorlanmadan 3-0 galip gelirken ikinci sıradaki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise evinde Yedidağspor önünde maçı kısa sürdürdü ve rakibini 3-0 yenerek play-off yolundaki büyük avantajını korumayı başardı.

Üçüncü sıradaki bulunan Maliye Voleybol ise Ankara Barosu önünde set vermeden 3-0 kazanarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Ligde 13. hafta maçları hafta sonu oynanacak. Sungurlu Belediyespor 14 Aralık cumartesi günü Ankara’da Anadolu Şahinspor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir sezon başı ilk hedefleri olan final grubu yolunda emin adımlarla gittiklerini belirterek sporcularını performansından dolayı kutladı.

Özdemir sezonun ilk maçında zorlandıkları rakipleri önünde bu kez çok daha iyi bir performans göstererek net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek ‘Hedefimiz olan final grubuna emin adımlarla ilerliyoruz. Maçlık düşünüyoruz ve hafta hafta bakıyoruz. Bugün itibari ile Yedidağspor maçını unuttuk ve bugünden itibaren cumartesi günü oynayacağımız Anadolu Şahinspor maçına hazırlanacağız. İlk hedefimiz olan final grubuna yükselene kadar fiziksel ve taktiksel olarak en iyi durumda çıkmak. Bunun içinde en ufak bir rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Ben iç sahada oynadığımız maçlarda yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza özellikle minik taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ile yolumuza devam ediyoruz’ dedi.