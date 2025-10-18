Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor beşinci hafta maçında bugün Başkent’te TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu7nda bugün saat 11’de başlayacak maçta Sungurlu Belediyespor TVF Spor Lisesi önünde galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde bundan önce oynadığı dört maçta imi galibiyet ve iki mağlubiyet alaan ve 6 puan toplayan Sungurlu Belediyespor ligde yedinci sırada bulunuyor. TVF Spor Lisesi ise üç maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet 3 puanla onuncu sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Düzce Belediye Akademi karşısında zorlu maçtan 3-1 galibiyet ile ayrılarak moral bulan Sungurlu Efeleri bugünde kazanarak çıkışını sürdürmek amacında. Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir yeni bir takım olduklarını ve her maç üzerlerine koyarak devam ettiklerini belirterek Başkentte tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu söyledi. Sakatların da aralarına katılması ile çok daha iyi bir kadroya sahip olacaklarını belirten Özdemir Ankara’da oturan hemşehrilerini maça davet etti.

TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maç kulüp youtube kanalı ve TVF Voleybol TV hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.