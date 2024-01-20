Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor ligin 12. hafta maçında yarın grupta üst sıraları zorlayan Başkent Beşiktaşlılar ile zorlu maçta karşılaşacak.

Ligde 11 maç sonunda aldığı 9 galibiyet ile son üç maça final grubu potasında giren Sungurlu Belediyespor yarın saat 16.30’da Başkent Beşiktaşlılar ile Beştepe Voleybol Salonunda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Tusaşspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Sungurlu Belediyespor üst üste ikinci deplasman maçınıda kazanarak avantajını son iki maça taşımak istiyor.

Grupta final grubu mücadelesi veren takımlardan Düzce Belediye evinde Yedidağspor ile karşılaşırken Maliye Voleybol ise Ankara Barosu ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak sezon başı hedeflerine ulaşmak için kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özdemir hafta boyunca iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek yarinki maça Ankara’da oturan tüm hemşehrilerini davet etti.

Sultanlar Artvin’de

Kadınlar 2. Voleybol Ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise 15. hafta maçında yarın Artvinspor deplasmanında mücadele edecek.

Arhavi Spor Salonu’nda saat 14’de başlayacak maçta Osmancık Belediyespor bu maçı kazanarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.