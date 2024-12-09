Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ikinci yarıya da kaldığı yerden 'devam' dedi.

İkinci yarının ilk maçında sahasında Yedidağspor’u zorlanmadan 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor sıralamadaki yerini korudu.

Sezonun ilk maçında deplasmanda 3-2 yenerken oldukça zorlanan Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında evindeki maçta Yedidağspor önünde maça çok etkili başladı. Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Sungurlu Belediyespor ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti.

İkince sette de oyun ciddiyetini elden bırakmayan ve hücumdaki etkili oyunu ile bu setide aynı skorla 25-18 alan Sungurlu Belediyespor 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Yedidağspor’un maça ortak olma ümitlerini erken kıran ve oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran Sungurlu efeleri bu setide aynı skorla 25-18 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve 11 maçında 10. galibiyetini alarak sıralamadaki yerini korudu.