Çorum’un Karate’deki yükselen yıldızı Kayra Yağlı Dünya beşincisi oldu.

4-8 Aralık tarihleri arasında İtalya’da yapılan WKF Karate 1 Youth League müsabakalarında Çorum Belediyespor Kulübü ve milli takım sporcusu Kayra Yağlı büyük bir başarıya imza atarak beşinci oldu.

85 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı büyük organizasyonda Kayra Yağlı’nın sıkletinde 96 sporcu mücadele etti.

Çok zorlu rakipler arasında çeyrek finale kadar yükselen Kayra Yağlı madalya maçında nefes kesen bir mücadele sonunda hakemlerin yanlı kararları sonucunda 7-5 yenilerek kürsüye çıkma şansını kaybetti.

Çorum Belediyespor ve milli takım antrenörü Samet Türe yaptıkları çalışmalar sonucunda geldikleri noktada bu büyük organizede milli takımda mücadele etmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek ‘Madalya maçında kaybettik ancak elde ettiğimiz bu başarı gelecek adına bizlere çok daha gururlandırıyor. Çorum’un yıldızları parlamaya devam ediyor. Bize destek veren herkese teşekür ediyor ve bu başarılar artarak devam edecektir’ dedi.