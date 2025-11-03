Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor, Niksar Belediyespor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta final setinde ecel terleri döktü ancak maçı 3-2 kazanarak haftayı iki puanla kapattı.

Toplam 2 saat 38 dakika süren zorlu maçta Sungurlu Efeleri 2-0 öne geçtikten sonraki iki sette bireysel hatalar sonucunda rakibine verdiğ i sayılarla kolayı zor yaptı ancak maçı kazanmayı başardı.

Sungurlu Belediyespor maça etkili başladı ve ilk sayıdan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Hücumdaki etkili oyunu ile beraber savunmada da rakibine kolay şansı vermeyen Sungurlu Efeleri rakibi önünde ilk seti 25-16 gibi farklı skorla kazanarak zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi Niksar Belediyespor savunmada hatayı azalttı ve temsilcimize kolay sayı şansı vermedi. İlk bölümleri karşılıklı sayılarla geçen bu sette Sungurlu Belediyespor farkı dörde kadar çıkardı 12-9 öne geçti.

Bu bölümde yapılan bireysel hatalar ile ev sahibi Niksar Belediyespor üst üste aldığı sayılarla skoru 12-12’ye taşını ve skoru eşitledi.

Temsilcimiz moladan dönüşte te ev sahibi takım oyunda kontrolünü sürdürdü ve 17-14 üstünlüğü yakaladı ve farklı üçe çıkardı. Bu bölümde yeniden sete ortak olmak isteyen Sungurlu Belediyespor üç sayılık farkı eritti ve 20-20’de skoru eşitleyek oyuna geri döndü.

Son bölümde 23-21 üstünlüğü yakalayan temsilcimiz bunu koruyamadı ve rakibine verdiği iki sayı ile skor 23-23’de yeniden eşitlendi.

Setin son bölümü nefes kesti karşılıkla sayıların ardından uzatmaya giden bu sette skor 25-25’de bir kez daha eşitlinde ve ikinci kez uzatmaya gitti.

Bu uzatmalar karşılıklı sayılarla devam edince bu setin galibi yedinci uzatma sonunda rakibine 32-30 üstünlük kuran Sungurlu Belediyespor maçta 2-0 öne geçti.

Üçünçü sete ev sahibi Niksar Belediyespor etkili başladı ve peş peşe bulduğu sayılarla skoru 5-1 yaptı ve Mustafa Özdemir hoca mola alarak rakibin hızını kesmeye çalıştı. Mola dönüşünde de oyunda üstünlüğünü devam ettiren Niksar Belediyespor 11-5’lik skorla farkı altıya kadar çıkardı. Bu farkın ardından Sungurlu Efeleri hücumda ve savunmada üst üste bulduğu sayılarla skoru 12-10 yaptı ve ev sahibi takıma mola aldırdı. Mola dönüşünde de temsilcimiz üst üste isi savunma bloğu sayısıyla skoru 12-12’de eşitledi. Sonraki bölümde karşılıklı sayılarla geçirken ev sahibi Niksar Belediyespor maça ortak için hücumda etkili oldu ve bu seti 25-22 alarak skoru 1-2 yaptı.

Dördüncü sette karşılıklı sayılarla başladı Niksar Belediyespor takımı bu sette hücumda bulduğu sayılarla ilk bölümü 13-10 önde tamamladı. Geriden gelmenin verdiği moralle bulduğu sayılarla üstünlüğünü artırarak devam ettiren Niksar Belediyespor 20-15 üstünlüğü yakalardı. Mola dönüşünde temsilcimiz bir hücum bir savunma sayısı ile farkı üçe düşüren temsilcimiz hemen ardından iki sayı üst üste kaybetti ve Niksar 22-17 üstünlüğü yakaladı. 24-20’lik skorla dört kaç set satıyıs atan Niksar Belediyespor seti 25-20 alarak durumu 2-2 yaptı ve kazanan takımı belirlemek için final setine geçildi.

Maçın beşinci seti de karşılıklı sayılarla geçti. İki takım her aldığı sayının ardından ikinci sayıyı da alınca dengeli geçen maçın 10-9 öne geçen temsilcimiz son bölümü 13-9 öne geçmesine karşın Niksar takımı üst üste bulduğu iki sayı ile skoru 13-11 yaptı ve umutlandı. Sungurlu Belediyespor bu bölümde aldığı mola dönüşünde üst üste iki sayı bularak maçı 3-2 kazanarak haftayı iki puanla tamamladı ve galibiyet serisini üç maça çıkardı.