Kadınlar Voleybol 2. Liginde Çorum derbisini Osmancık Belediyespor 3-1 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

Ligde son hafta aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Osmancık Belediyespor ise iyi başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçen Arenaspor arasındaki maç Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Samsun bölgesi hakemi Sema Kayıkçı’nın yönettiği maçın ilk setinde Osmancık Belediyespor özellikle hücumda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu ve Arenaspor’a basit sayı imkanı vermeyince seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette mücadele daha da üst seviyede oldu ve karşılıklı sayılarla geçen bu sette Osmancık Belediyespor özellikle final bölümünde tecrübesi ile seti 25-22 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette maça ortak olmak isteyen Arenaspor savunmayı yükseltti hücumda daha etkili oynamaya başladı ve zorlu geçen bir mücadele sonunda seti 25-22 alarak morallendi ve umutlandı. Maçın dördüncü setinde ise Osmancık Belediyespor tempolu başladı ve hücumdaki etkili oyununa geri dönerek bulduğu sayılarla rakibinin direncini erken kırdı ve seti 25-15 maçı da 3-1 ayrılarak altıncı maçında dördüncü galibiyetini aldı ve 12 puanla sıralama üçüncü sırada kendine yer buldu. Arenaspor ise üçüncü mağlubiyetini aldı ve 9 puanla altıncı sıraya geriledi.