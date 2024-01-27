Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki son maçında yarın Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak.

Ligde 12. hafta maçları sonunda topladığı 27 puan ve galibiyet sayısı fazlalığı ile ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Sungurlu Mahmet Atalay Spor Salonu’nda grupta henüz galibiyeti bulunmayan Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta çok zorlanan ve final setinde 3-2 kazanarak iki puanın sahibi olan Sungurlu Belediyespor bu kez evinde rakibini üç puanlık bir galibiyet ile yenerek final grubu avantajını son maça tışamak istiyor.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir sezonun ilk hedefi olan play-off’a yükselmek için önlerinde iki engelin kaldığını ve sezonun taraftarları önündeki son maçında yarın Çankırı Birlikspor ile karşılaşacaklarını belirterek; ‘Sezonun son maçını Ankara’da oynayacağız. Evimizdeki son maçımızda takımı play-off hedefi için moralli uğurlamak için tüm voleybol severleri yarınki maça bekliyoruz.Onlara güzel bir galibiyet hediye ederek veda etmek ve sonrasında da play-off için son maça hazırlanmak istiyoruz. Önceliğimiz tabiki yarın evimizde kazanmak ve hedefe bir adım daha yaklaşmak’ dedi.