Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında Yedidağspor önünde zorlanmadan 3-0 galip gelerek grupta liderliğe yükseldi.

Ligin ilk yarısını üç puanlı takımı Düzce Belediyespor İhtisas, Maliye Voleybol ve Sungurlu Belediyespor takımları 16’şar puanla ilk üç sırada yer aldı.

Cumartesi günü iki şampiyonluk adayı Maliye Voleybol ile Düzce Belediyespor İhtisas takımı arasındaki maçtan ev sahibi takım 3-1 galip ayrılarak liderliğe yükselmişti.

Sungurlu Belediyespor dün evinde ligin ilk yarısında Ankara’da zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yendiği Yedidağspor takımı ile karşılaştı.

Rakibi önünde maça çok iyi başlayan ve özellikle hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Sungurlu Efeleri seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

Ligde oynadığı sekiz maçtan dördünü 3-2 kaybeden ve zor kaybeden bir takım konumundaki rakibi önünde ikinci sette te kontrolü elinde tutan Sungurlu Belediyespor rakibi önünde özellikle final bölümündeki oyunu ile 25-21 aldığı bu setle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette Yedidağspor maça ortak olmak için özellikle savunmada etkili olmaya çalıştı ancak Sungurlu Belediyespor rakibinin sete ortak olmasına izin vermedi ve bu seti de 25-21 alarak rakibini 3-0 yendi ve ikinci yarıya üç puanlık galibiyet ile başladı.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor grupta 8 maçta 7 galibiyet ve 19 puanla liderliğe yükselirken Maliye Voleybol takımı ise aynı puanla ve set averajı ile ikinci sırada yer aldı.