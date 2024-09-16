Bu sezon ilimizi erkekler 2. liginde temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor yeni sezon kadrosu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından kabul edildi. Dere bu yılki hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı antrenör Mustafa Özdemir ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında takımla istişare yapıp yeni sezon ve hedefleri konusunda sahbet eden Başkan Dere bu sezonda hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

İlçede sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Muhsin Dere voleybol takımına zorlu maçlarda başarılar diledi. Ziyaretin sonunda ise anlaşma sağlanan sporcular ile imzalar atıldı.

Sungurlu Belediyespor voleybol takımı teknik sorumlusu Mustafa Özdemir ise destekleri için Belediye başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray’a teşekkür etti ve onların hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.