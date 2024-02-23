Osmaniye’de yapılan Erkekler 2. Voleybol Ligi yarı final grubunda Sungurlu Belediyespor iyi başladığı grupta son iki maçını kaybederek elendi ve final grubuna yükselemedi.

Grupta ilk maçını kazanarak moralli başladığı yarı final grubunda temsilcimiz ikinci maçında kendisi gibi İlk maçını kazanan Serik Belediyespor ile karşılaştı.

Sungurlu Belediyespor büyük bir mücadeleye sahne olan ilk sette üç kez uzatmaya gitti.

Final bölümünde iki hata üst üste yapan temsilcimiz seti 28-26 kaybetti.

İlk seti kaybetmenin verdiği moral bozukluğu ile ikinci sette oyuna girmekte zorlanan Sungurlu Belediyespor bu setide 25-17 kaybetti.

Üçüncü sette maça ortak olmak için büyük bir mücadele veren Sungurlu Belediyespor final bölümüne kadar iyi getirdi ancak Serik takımının hücumdaki etkili oyununa karşılık veremeyince seti 25-20 maçıda 3-0 kaybetti.

Temsilcimiz final grubuna yükselmek için dün üçüncü ve son maçında Kayapınar Halk Eğitim takımı ile karşılaştı.

Kazanan takımın final grubuna yükseleceği maça kötü başlayan Sungurlu Belediyespor ilk seti 25-17 kaybetti. İkinci sette toparlanan temsilcimiz hücumda beklenen performansı gösteremeyince final bölümünde yaptığı hatalar ile 25-20 kaybetti. Üçüncü sette maça ortak olmak için iyi mücadele veren Sungurlu Belediyespor kötü başlamanın verdiği moralsizlikle son bölümde yaptığı hatalar ile seti 25-22 maçıda 3-0 kaybetti ve elenen takım oldu.

Sungurlu Belediyespor Voleybol antrenörü Mustafa Özdemir çok iyi hazırlandıkları yarı final grubunda istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını ancak sonuna kadar ellerinden gelen mücadeleyi veren sporcularını tebrik etti.