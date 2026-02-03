Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun Gelişim Yayınları 1. Ayak msabakaları cumartesi günü ilimizde yapıldı.

7 ilden 172 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Çorum Eforspor kulübü sporcular bir altın ve iki gümüş madalya kazandılar.

Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan 50 metre ve 100 metre yarışları ile başlayan müsabakalar daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Hangarında düzenlenen açılış seneromisi ve ardından üçlü branşı olan Triathle yarışmaları ile tamamlandı.

7 ilden 172 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Çorum Efonspor, Çorum Gençlikspor ve Çorum Atletik Performansspor kulüplerinden 42 sporcu mücadele etti.

U 11 erkekler kategorisinde Çorum Efenspor kulübünden Rüzgür Arif Bahçacı birinciliği kazanırken Kılaçarslan Tunz ikinci Ökten Talha Örnekçil üüçüncü oldu. Gelişim U 13 Kadınlarda Cemre Cesur birinci Defne Güneş Dursun ikinci Neva Karakaya üçüncü oldu.

Gelişim U 13 erkeklerde Muhittin Karahan Kaç birinci Nevzat Ata Saat ikinci Yaman Erdoğan üçüncü oldu. Gelişim U 11 Kadınlarda Güneş Kesinbaşoğlu birinci Lina Doğa Özek ikinci İklim Usman üçüncü, Gelişim U 19 erkeklerde Emir Ege YarımBatman birinci olurken Çorum Eforspor’dan Ömer Arslan ikinci oldu. U 9 kadınlarda ise Asya Saat birinci Çorum Eforspor’dan Asya Esma Çeken ikinci Hayati İnan ise üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonasının 1. ayağı Çorum’da yapıldı ikinci ayağı ise Nisan ayında Diyarbakır’da yapılacak.

Bu iki yarış sonunda PUS puanları doğrultusunda Avrupa ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcuların belirlenecek.

Bu hedef doğrultusunda madalya kazanan sporcular milli takıma gitme noktasında önemli bir avantaj yakaladılar.