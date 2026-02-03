Arca Çorum FK’nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mama Thiam kırmızı siyahlı takımda ilk onbirde çıktığı üç maçıda boş geçmedi ve dört gol attı.

Ülkemizde bir çok kulüpte forma giyen ve devre arasında kırmızı siyahlı takımda bir buçuk sezonluk anlaşma imzalayan Mama Thiam ikinci yarının ilk haftasında Amedspor deplasmanında 61. dakikada oyuna girdi.

İkinci haftadan itibaren Çorum FK’da ilk onbirde sahaya çıkan Tniam Adana Demirspor maçında da kırmızı siyahlı forma ile ilk golünü attı. Sonraki hafta Sarıyer deplasmanında kazanılan iki penaltı atışını gole çevirerek üç puan getiren isim olan Mame Thiam Keçiörengücü karşısında da 87. dakikadaki kritik penaltı vuruşundan takımına üç puan getiren isim oldu.

Sezonun ilk yarısında Eyüpspor’da iki gol atan Mama Thiam, Çorum FK forması ile attığı dört golle gol sayısını altıya çıkardı.