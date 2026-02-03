Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynadığı maçı 5275 biletli taraftar izledi.

Ligde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen ve zirveye tututan kırmızı siyahlı takım taraftarları yoğun yağmur yağışına rağmen maça büyük ilgi gösterdiler.

Batı Kapalı sol tribünde 19, Batı Kapalı sağ tribünde 118, Localardan 154, Kuzey Kale arkasından 1235, güney kale arkasından 551, maraton tribününden 2714, VİP A, B, D, ve E ile Özel Vip C’den 443, protokolden 15, misafir tribünden ise 15 taraftar maça giriş yaptı.

Maç için bilet alan taraftar sayısı 6297 olmasına karşın maça giriş yapan taraftar sayısı 5275 oldu.