Arca Çorum FK bir günlük iznin ardından cumartesi günü Vanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cumartesi akşam saatlerinde Keçiörengücü’nü son dakikalarda bulduğu golle yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan krmızı siyahlı takım pazartesi gününü izinli geçirdikten sonra dün saat 16’da tesislerde haftanın ilk antrenmına çıktılar.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Keçiören maçının değerlendirmesini yaptı ve özellikle hücumdaki hataları ve oyun genelindeki istekleri konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm futbolcular katıldığı antrenman fitnes salonunda yapılan kuvvet hareketleri ile başladı ardından da maçta 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme hareketleri yaparak antrenmanı tamamladılar. Oynamayanlar ise sahada dar alanda pas ve son bölümde iki kaleli oyun yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Ligde son üç maçını kazanarak moral bulan Çorum FK’da teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmarla Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.