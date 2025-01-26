ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ege Akkaya bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ayla Güneş ile Atila Akkaya'ın oğlu, CHP Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi'nin kardeşi, CHP eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin kayınbiraderi Ege Akkaya için Hacı Bektaş Veli Vakfında tören düzenlendi.
Törenin ardından Ulu Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Ege Akkaya toprağa verildi.
Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Battar