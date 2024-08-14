Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi Başkanı Fatih Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Çorum İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Cemil Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi Başkanı Fatih Okumuş, Cemil Çağlar’ı tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarete, Eğitim Bir Sen Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Akbaş, Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Akkaya, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Çağdaş, Basın ve Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bilgiç ile Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.