Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Milli Eğitim Bakanlığının Ramazan etkinlikleri kararına uymayacağını belirten Eğitim İş Sendikasına tepki gösterdi.

“Eğitim-İş bizi yanıltmayan bir karara imza atarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Eğitim Bakanlığının Ramazan etkinliklerini doğrudan eleştiremeyeceği için dolaylı yoldan bir eylem kararı ile hazımsızlığını ifade ediyor. Peki bu kararı niye alıyorlar?” diyerek açıklamasına başlayan Fatih Okumuş, “Hafızamızı biraz yoklayalım: 3. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen'imizin kazanımı olan Cuma namazı izni sonrası Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Bu genelgede Cuma namazı için kolaylık sağlanması ifade edildi. Ne hikmetse Cuma namazına gidilmesi Eğitim-İş'i harekete geçiyor ve genelgenin iptali için soluğu mahkemede alıyorlar ama kaybediyorlar. Dahası da var, Memur-Sen'imizin yaklaşık 13 milyon ıslak imza ile 2013 yılında başörtüsünün kamu kurum ve kuruluşlarında serbest hale gelmesini de içine sindiremedikleri için kendi eylem kararları arasına dini sembollerle kamu kurumlarına gelinmemesi maddesini ekliyorlar ancak tepki geldiğinde ilgili maddeyi çıkararak çark ediyorlar. Hızını alamayan Eğitim-İş Çorum Şubesi de Genel Merkezlerini aratmayacak bir skandala imza atıyor. Çorum Belediyesinin Ramazan ayı için düzenlediği yarışmayı hedefine alıp, kendilerini fetva makamı ilan ederek yarışmanın caiz olmadığına hükmediyorlar. İbadet gizli olurmuş. Çocukların psikolojisi bozulurmuş. İyilik bir erdemmiş ulu orta sosyal medyada gösterilmezmiş.

Biz de diyoruz ki; siz önce kendi paylaşımlarınıza bakın. Gençlere kötü örnek teşkil edecek karelere girmeyin. Siz anladığınız işlerin peşine düşün milletin de yakasından düşün” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN RAMAZAN İLE İLGİLİ YAZISINDA NELER VAR?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi millî ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Saygı, sorumluluk, adalet, merhamet, vatanseverlik, yardımseverlik, duyarlılık ve çalışkanlık gibi millî ve manevi değerlerin öğrencilerin kendileriyle, toplumla ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerde yönlendirici bir ahlaki pusula işlevi gördüğü, onların hayatın her alanında sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini amaçladığı belirtilen yazıda şunlara yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan öğrenci profili; ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duyarlılığa sahip, iradeli, merhametli, sorgulayıcı, üretken ve vatansever bireylerden oluşmaktadır. Bu profil; öğrencilerin geçmişten devraldıkları kültürel mirası koruyarak geleceği inşa edebilen, millî kimlik bilinci gelişmiş, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve insanlık için iyi, doğru ve faydalı olanı yapmayı ilke edinen bireyler olarak yetişmelerini öngörmektedir. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ile değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır.

Bu itibarla Ramazan ayı; toplumsal hayatımızda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin daha da belirgin hâle geldiği ve aynı zamanda millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın bir imkânı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 81 ilimizde Ramazan ayına yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması etkinlikler düzenlenecektir."

İLKOKULLARDA KÜLTÜREL MİRASI YANSITAN ŞENLİKLER GERÇEKLEŞECEK

Söz konusu yazı doğrultusunda 81 ilde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirası yansıtan, paylaşma ve birlikte olma bilincini güçlendiren "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenlikleri yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek.

Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI OLARAK PLANLANACAK

Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel yaklaşımı ile uyumlu, "erdem-değer-eylem" çerçevesi ve "sosyal duygusal öğrenme" becerileri doğrultusunda, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkânları dikkate alınarak gizlilik, mahremiyet ve insan onurunu koruyucu hassasiyetler gözetilerek gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak.

Etkinlikler, eğitim ortamlarının niteliğini destekleyecek ve okul dışı öğrenme ortamları çalışmalarının verimliliğini artıracak şekilde, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

