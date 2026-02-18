1986 yılında yumurta üreticilerinin pazarlama ve dağıtım sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. 40’ıncı yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Firma 40’ıncı yılını yaş pasta keserek kutladı.

Yola çıktıkları günden bu yana her adımda kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran şirket, bugün, sadece yerel değil, Türkiye çapında tanınan ve güvenilen bir marka haline geldi.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seber her sabah sofralara taze ve kaliteli yumurtalar sunmanın sorumluluğunu büyük bir özveriyle taşıdıklarını belirterek, “40 yıl boyunca, sadece bir gıda değil, sağlıklı bir yaşamın parçası olmayı hedefledik. İlerleyen yıllarda da aynı hedefle, müşterilerimizin güvenini kazanarak büyümeye devam edeceğiz. Yumurtanın tazeliğini, doğallığını ve kalitesini ön planda tutarak, çevre dostu üretim yöntemleri ile hem doğaya hem de insan sağlığına katkı sağladık. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda en büyük pay, her zaman bizi destekleyen değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza aittir. Şirketimizin 40. yılı, yalnızca geçmişteki başarıların bir kutlaması değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızın bir simgesidir. Bizler, her zaman daha iyiye ulaşmak için çalışacak, kaliteyi ve güveni hiç eksik etmeyeceğiz. Bu uzun yolculukta bizimle birlikte yol alan tüm hemşehrilerimize müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, şirketimize emek veren eski ortak ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte daha nice 40 yıllara. Sağlıklı sofralarla” dedi.

40 YILLIK İŞBİRLİĞİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kutlama programında ayrıca Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. ile 40 yıldır devam eden güvenli ve verimli işbirliği dolayısıyla Bülent Uçkun’a teşekkür plaketi verildi.

1986 yılında başlayan bu güçlü işbirliğinin, birçok başarılı projeye imza atılarak her iki taraf için de büyük kazançlar sağladığı belirtildi.

“Bugün, sadece bir iş ilişkisini değil, yıllar süren güven ve dostluğu da kutluyoruz” diyen Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seber firma olarak bu tür anlamlı anları kutlamaya ve sektördeki güçlü işbirliklerini daha da pekiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bülent Uçkun ise plaketten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “40 yıl boyunca gösterdiğiniz işbirliği ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bizim için sadece bir iş ortağı değil, aynı zamanda değerli bir dostsunuz” ifadelerini kullandı.