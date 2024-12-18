Geçtiğimiz Ağustos ayında Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi 57/A adresinde hizmete giren Metot Kitap Kafe’ye öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezde öğrenciler, ders çalışma ve araştırma yapma imkanı buluyor.

KİTAP TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ

Metot Kitap Kafe işletmecisi Utku Can Irmak, kitap kafenin sadece bir kafe değil, aynı zamanda kitap tutkunları için bir buluşma noktası ve kültürel etkinliklerin merkezi haline geldiğini söyledi.

Kafenin farklı yaş gruplarından insanların bir araya gelip sakin bir okuma ortamı sunduğunu aktaran Utku Can Irmak, yetişkin ve çocuk workshopları düzenlediklerini belirterek, sağlıklı bir sosyal alan oluşturduklarını söyledi.

‘BİRÇOK OKULUN OKUMA GRUPLARINI BÜNYEMİZDE AĞIRLADIK’

Düzenli olarak etkinlikler yaptıklarını söyleyen Irmak, “Açılışından bu zamana çok vakit geçmemesine rağmen birçok okul ve okuma gruplarını bünyemizde ağırladık. Kaynak kitap, okuma kitapları, bilim dergileri satışı olmakla birlikte ziyaretçilerimiz için çay, kahve ve tatlı çeşitlerimizde bulunuyor” dedi.

KİTAP KAFE’NİN KARŞISINDA KURS MERKEZLERİDE VAR

Metot Kitap Kafe’nin hemen karşısında ise Utku Can Irmak’ın eşi Ezgi Çetinkaya Irmak’ın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptığı Özel Metot Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi bulunuyor.

Kursla ilgili bilgi veren Ezgi Çetinkaya Irmak, kursta akademik dersler, sınavlara hazırlık, anlayarak hızlı okuma eğitimi, yetişkin ve çocuklara yönelik destek programları hizmetleri verildiğini söyledi.

PROFESYONEL KOÇLUK SİSTEMİYLE, BAŞARI ODAKLI HİZMET

Ezgi Çetinkaya Irmak, eğitimde bireyselliğin önemini vurgulayarak kurs merkezinde tamamen vip eğitim odaklı, maksimum 6 kişilik sınıflar ve profesyonel koçluk sistemiyle ilerlediklerini böylelikle başarı odaklı çalıştıklarını ifade etti.