Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve beraberindekiler önceki gün sendikaya bir ziyaret gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi'ne iade-i ziyarette bulundu.

Şube Örgütlenme Sekreteri Tuğcan Demirel ve Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Derya Asiltürk ile birlikte ADD Çorum Şubesi'ni ziyaret eden Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet edip, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, ADD Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Ali Aslan Koçak, Türkmen Aksoy, Emine Gürler Aydaş Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, dernek üyeleri Aslan Kaya, Hüseyin Bilir ve İsmet Taş da hazır bulundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eğitim İş Sendikası heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)