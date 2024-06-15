Eğitim-İş Çorum Şubesi, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredat programı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

“Öğretmeni yok sayan meslek kanununu kabul etmiyoruz”, “içinde Atatürk’ün, Cumhuriyetin, yurttaşlığın olmadığı müfredata hayır” şeklinde bazı dövizlerin taşındığı, bazı sloganların atıldığı eylemde sendika adına açıklamayı Şube Başkanı Tuba Üreyen yaptı.

Üreyen, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredat, bizlerin ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Dini derslerin artış gösterdiği, bilimsel derslerin geriletildiği, ülke tarihinin çarpıtılarak anlatıldığı, konu ve anlam sıralaması bile yanlış şekilde yapılan bu müfredat, bilimsellikten daha da uzak bir eğitimin başlangıç düğmesi olmuştur” dedi.