Eğitim sendikaları, bir öğretmenin okulda ders esnasında öğrencilerinin gözü önünde sözlü saldırıya maruz kalmasını protesto ederek konuyla ilgili olarak Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasına katılan sendikalar arasında Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen yer aldı.

Sendikalar adına açıklamayı Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ali Demirci yaptı.

“Tarihin her döneminde bilgiye, ilme, insani ve ahlaki değerlere her zaman önem vermiş, bütün bu değerleri insanımıza taşıyan öğretmenleri, örnek alınacak rol model olarak bilmiş, baş tacı etmiş, onlara hürmette kusur etmemiş bir medeniyetin mensuplarıyız” diyen Ali Demirci, geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulunda yaşanan üzücü olayın, eğitim çalışanlarında kaygıya neden olduğunu, moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Okulların açılmasıyla başlayan ve artarak devam eden münferit olayların neredeyse günlük hayatın bir parçası haline gelmiş olmasının eğitim çalışanlarını endişelendirdiğini dile getiren Demirci, “Yaşanan olayların psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitim kurumlarımızda yaşanan bu ve benzeri olaylar her bakımdan üzücü olduğu kadar aynı zamanda düşündürücüdür” dedi.

Demirci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgi, merhamet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi ahlaki, kültürel değerlerimizin zayıflama ve sarsılmasına paralel olarak artan şiddetin, kanıksanmış ifade ve talep biçimine dönüşmesi hazin bir durumdur. Türü ne olursa olsun şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her yerinde gözleniyor oluşu sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir.

Eğitim çalışanlarımızın bu tür olaylara maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, dimağını, umudunu temsil ederler.

Yaşanan yanlışlığın kuşkusuz sosyolojik, psikolojik, kültürel, idari birçok sebep ve açıklaması vardır. Bütün bu üzücü olayların sebebi derinlemesine araştırılmalı, tahlil edilmeli, sonuçlar çıkarılmalı ve çareler üretilmelidir.

Tüm eğitim sendikaları olarak bilinmesini isteriz ki; eğitim çalışanlarımız asla yalnız değildir. Gerekçesi ne olursa olsun, eğitim çalışanlarımızı ve eğitim kurumlarımızı hedef alan bu tür olayların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.”