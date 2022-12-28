Çorum’da kütüphanesiz okul kalmadı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Çorum’da kütüphanesiz okul kalmadığı belirtildi.

Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Çorum il genelinde okulların tamamının kütüphanelerinin tamamlandığının dile getirildiği açıklamada, ayrıca kütüphanesi bulunan okullarda kitap sayılarının da zenginleştirildiği ifade edildi.

Proje kapsamında 16 adet Sıfır Atık Kütüphanesi ile birlikte toplam 70 kütüphanenin okullara kazandırıldığının ifade edildiği açıklamada, “Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 234.012'den %90 artışla 445.760'a çıkartıldı. Kütüphanelerin kitap raf ve dolapları meslek liselerindeki öğrencilerimiz tarafından yapılarak onların mesleki gelişimlerine de katkıda bulunuldu. Yeni kütüphanelerimizin ve kitaplarımızın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz”denildi. (Haber Merkezi)