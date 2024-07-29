Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi Cemevi 8.Yas-ı Matem ve Muharrem Ayı Birlik Aşuresi düzenledi.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Rabbimize hamd ediyoruz ki yeryüzünde cennet gibi vatan bize bahşetti. Rabbimize hamd ediyoruz ki gökyüzünde ve özgürce dalgalanan al yıldızlı bayrağımızı bize bahşetti. Rabbimize hamd ediyoruz ki bize birbirimize gönüllerimizde görünmeyen yollarla birbirimize ısındırdı, birbirimize muhabbet duydurdu. Bütün bunlar için herşey için tüm nimetler için sağlık verdi, sıhhat verdi bunların tamamı için rabbimize binlerce kez hamd ediyoruz, şükrediyoruz” dedi.

Vakfın Genel Başkanı Erdal Doğan’ın Kerbela ile ilgili yaptığı konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ederek konuşmasını Aşgın, “Bilmeden istenmeyerek yapılan birçok yanlıştan onlardan bir tanesini düzeltmemiz için bizlere hatırlatmış oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yas-ı Muharrem ayımızda yas tutmamız gereken böyle büyük ızdıraplar geçen bir günde aşure de olmamalı, tatlı da ve o gün bizim için, hepimiz için tüm insanlık için aslında Muharrem Ayı'nı matemli gününü yüreğimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda içimizde sonuna kadar yaşamalıyız. Çünkü Hz. Hüseyin ve Kerbela'da o şehitlerimiz insanlık alemine adalet için, hak için ayağa kalkan ve bunun mücadelesini canlarını ortaya seren yiğitlerdi. Ve bunu hüzünle dinlemiş olduk.

Burada olmaktan mutluyum ve geçen yıl yine bu saatlerde yağmur yağdı ve aynı şekilde Rabbimin rahmetine şükrediyor ve hamd olsun diyoruz. İnadına beraber olacağız. Solcuydu, sağcıydı, Alevi’ydi, Sünni’ydi, Çerkez’di Türk’tü, Kürt’tü bizi bölmeye çalışanların inadına biz cennet vatanında hepimizin şehitlerle beraber ailelerimizin şehitleri Çanakkale'de de var, Dumlupınar'da da var her yerde şehitlerimiz, gazilerimiz hepimizin var. İnadına bu vatanımız yücelsin, milletimiz yücelsin diye kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan ise konuşmasında, Kerbela olayının zalime baş kaldırma, adaletsizliğin karşısında adaletli olmak ve vicdanını adaletle bütünleştirmek olduğunu belirterek, “Yetimin, yoksulun, garibin ve adaletin temsilcisi olan devletin yanında olmaktır. İşte Hz. İmam Hüseyin tüm bu haksızlığın karşısında dik durup, cesaretiyle Yezit'e biat etmeyerek canları pahasına mücadele ederek çoluk, çocuğunu feda ettiler. Çünkü onların duruşunda hak, adalet, vicdan, özgürlük ve insanca yaşamanın onuru, yüceliği vardı. Muharrem ayının 10.gününde şehit olmaları nedeniyle aşure yapılmaz. Yapılması da doğru değildir. Eğer yapılırsa Hz. İmam Hüseyin'in çoluğunu, çocuğunu katleden Yezit'in emrini yerine getirmiş olursunuz. Yezit aşureyi Kerbela olayını örtbas etmek için yapmış ve insanları kandırmışlar. Aşure muharrem ayı içerinde 15’inde, 20’sinde ya da o ay içerisinde yapılabilir önemli olan niyettir” şeklinde kaydetti.

Günümüzde Ali'siz Aleviliğin yaygınlaştığını kaydeden Doğan, “Hz. Ali kanlı katil, savaş meydanlarında çoluk çocuk demeyen kesen diye gerçekleri çarpıtarak anlatanlara itibar etmeyin. Onları insanlara doğruları anlatmıyorlar dedi. Hz. Ali Zülfikârı ömrü boyunca bir insanın bacağını kesmiştir. Hz. Ali Zülfikâr'ı insanın nefsine vurmuştur. Cana vurmamıştır. Zülfikâr 4 anlam taşır. Şeriatta demir parçasıdır. Tarikatta ikrardır. Marifette ilimdir. Halikatte Fatımaü'z Zehra' dır. Hem evliya diyeceksiniz, hem Allah'ın zahiri görüntüleri diyeceğiz hem de Muhammed Ali'ye çoluk çocuk demeden kan dökecekler ve biz bunlara evliya diyeceğiz. İşte Ali'siz aleviler bu toplumu birbirine karıştırıyorlar. Onun için dikkat edelim. Gönlümüzce, aşkımızca, sevgimizce, birlik ve beraberliğimizle bu gibi zihniyetlere fırsat vermeye, hepinizin gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Allah lokmalarınızı, dualarınızı kabul etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise selamlama konuşmasında, “Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı ve ekibi birlikte sohbetlerine, muhabbetlerine katılmaktan mutluluk duyuyorum. İyiliği yayma, kötülüğe mani olma gayretlerinden ötürü Sayın Erdal Doğan'a teşekkür ediyoruz. Vakfımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden ne geliyorsa destek sağlayacağız” dedi.

Vakfın yöneticilerinden Haydar Akoğlu ise konuşmasında bugüne değin binlerce yurttaşın yoğun bir şekilde vakıflarına başvurduğunu belirterek, “Dertlilere deva hastalarına şifa bulmuş binlerce kişi bizzat başlarından geçenleri anlatıyor. Bugüne kadar gönlü sevgiyle buluşan herkesin sesi olduk. Vakfımız özet olarak sevgiden şifa alanların merkezidir. Kapımız da, gönlümüz de herkese açıktır” ifadelerini kullandı.

Program halk aşıkları Şahin Uğurcan ve Ali Rıza Düzgün Dedenin deyişlerinin ardından aşurelerin dağıtılması ile sona erdi. (Haber Merkezi)