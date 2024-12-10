Sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, hem tecrübeli hem de yeni sürücüler için geçerli olacak. Ehliyet almak için yaş sınırı düşürülürken, sağlık kontrolleri de daha sıkı hale getirildi. Bunun yanında vatandaşlar, ehliyet alabilmek için yeni yaş sınırının kaç olduğunu merak ediyor.

EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Artık gençler, belirli sınıflarda daha erken ehliyet alabilecekler. Bunun yanı sıra, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler, ehliyetlerini her iki yılda bir yenilemek zorunda kalacak.

Bu değişiklik, yaşlı sürücülerin sağlık durumlarını daha yakından izlemeyi hedefliyor. 65 yaşını geçmiş sürücüler için ise mevcut olan 3 yıllık yenileme süresi devam ediyor.

EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü.

D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi.

A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20.

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21.

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.