Trendyol 1.Lig'de ilk yarı dün oynanan maçlar ile sona erdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, ligin ilk yarısını 32 puanla 6.sırada tamamladı.
Çorum FK adına ilk yarının en çarpıcı istatistiği deplasman galibiyeti oldu.
Deplasmanda Adana Demir, Hatayspor ve Keçiörengücü'nü yenebilen kırmızı siyahlılar, en son 18 Ekim'de oynanan Hatayspor deplasmanında galibiyeti tattı.
İç sahada oynadığı 9 maçın 6'sını kazanan 3'ünde ise beraberlikle ayrılan ve mağlubiyeti olmayan kırmızı siyahlılar, deplasmanda oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alabildi.
Muhabir: Fatih Battar