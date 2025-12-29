Çorum Doğa Koleji İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen "Corpse Bride (Ölü Gelin)" adlı İngilizce tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İngilizcenin aktif olarak konuşulduğu okulda öğrenciler, dili ezberden uzak, yaşayarak ve hissederek kullandıkları etkileyici bir performans sergiledi.

Gösteri sonunda konuşan Çorum Doğa Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Seydi Demirci, sahnelenen oyunun okulun eğitim anlayışını yansıttığını belirterek şunları söyledi: "Bu akşam sahnede izlediğimiz Corpse Bride (Ölü Gelin), öğrencilerimizin İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın içinde nasıl kullandıklarının en güzel göstergesidir. Öğrencilerimizin sadece iyi bir eğitim almasını değil, aynı zamanda geleceğe hazır, global vatandaşlar olarak yetişmesini hedefliyoruz. Günümüzde İngilizce dil bilgisi kurallarını öğrenmek tek başına yeterli değildir; dili yaşamak gerekir. Bu anlayışla kampüsümüzün en hareketli alanlarında İngilizce konuşmayı teşvik eden oyunlaştırılmış bölgeler oluşturduk. English Only Zones kapsamında yer alan Word Hunter ve Oxford Street gibi alanlar, öğrencilerimizin dili doğal ortamında kullanmalarını sağlayan önemli uygulamalarımız arasında yer almaktadır" dedi.