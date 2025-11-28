Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Çorum’un ekim ayında ihracatında bir önceki aya göre yüzde 26,18, ithalatında yüzde 44,14 gerileme oldu.

Ülke genelinde, ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat %6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un eylül ayında 211 milyon 330 bin dolar olan ihracatı ekimde 156 milyon 013 bin dolara gerilerken yılın 10 ayının toplam ihracatı 2 milyar 533 milyon 678 bin dolar oldu.

Eylül ayında 384 milyon 763 bin dolar olan ithalatımız ise ekimde 214 milyon 933 bin dolara geriledi. Yılın ilk 10 ayında ki toplam ithalatımız ise 2 milyar 625 milyon 951 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında Samsun’da ihracat 108,2 milyon dolar, ithalat 41,7 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3,1 milyon dolar, ithalat 4 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 16,1 milyon dolar, ithalat 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.