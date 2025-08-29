Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, 2024 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde bankaların zirvede yer almasının ekonominin üretimden uzaklaştığının en net göstergesi olduğunu belirtti.

Sanayi ve üretim firmalarının listede yok denecek kadar az olmasının, Türkiye’nin üretim ekonomisinden koparıldığını ortaya koyduğunu kaydeden ve vergi listesinde ilk üç sırayı bankaların almasını eleştiren Müstet, “Toplamda 114 milyar TL’lik vergi ödemesi finans kuruluşlarından gelirken, reel sektörün geride kalması çok

vahim bir tablodur. Bankalar kazançlarını artırırken, üreticiler, çiftçiler ve KOBİ’ler faiz yükü altında eziliyor” dedi.

Enflasyon ve yüksek faizlerin toplumun %90’ını giderek yoksullaştırdığını vurgulayan Müstet, “Halkın büyük kesimi giderek fakirleşiyor, küçük bir grup ise ölçüsüz harcamalarla talebi canlı tutuyor. Gelir dağılımındaki bu bozulma, hükümetin yanlış politikalarının sonucudur. Fakirleşme adeta teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı.

Müstet, Anahtar Parti’nin ekonomi politikalarını ise şöyle sıraladı:

“Finansal güvenin yeniden tesis edilmesi ve KOBİ’lere düşük maliyetli kredi desteği,

vergi adaletinin sağlanması ve enflasyon muhasebesinin reforme edilmesi, yüksek teknoloji ihracatının teşviki, çiftçinin ürününün devlet alımıyla güvence altına

alınması, Merkez Bankası bağımsızlığının korunması ve fiyat istikrarının öncelik haline gelmesi, yeşil enerji, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi.”

Türkiye’nin geleceğinin rant ekonomisinde değil, üretimde ve adil paylaşımda yattığını dile getiren Müstet, “Anahtar Parti olarak, halkımızı hak ettiği refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Mümkün olan daha iyiyi yapmak sözümüzdür” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)