Sungurlu’ya bağlı Çadırhöyük köyünde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Çadırhöyük köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Alımcı, hayvanlarını evin yakınındaki çeşmeden sulamak için götürürken, hayvanlardan biri elektrik direğine temas etti. Demir direkteki elektrik akımına kapılan hayvan telef oldu.

Halil İbrahim Alımcı durumu köy Muhtarı Murat Gümüşboğa haber verdi. Muhtar, jandarma ve elektrik firmasına olayı anlatarak yardım istedi.

Köye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, elektrik firması yetkilileri de elektrik direğinde meydana gelen arızayı tamir ederek akımı kestiler.

(Haber Merkezi)