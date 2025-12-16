Çorum Kafkas Kültür Derneğinin geleneksel yıl sonu kültür gecesi, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 19.30’da TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Gecede, Ankara Çerkes Derneğinin ve Türkiye’nin Çerkes halk dansları alanındaki en büyük ekibi olan Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu sahne alacak.

Çerkes kültürünü korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, derneğin kurucu yönetim kurulunun daveti üzerine Elbruz Gaytaoğlu tarafından 1961 yılında “Ankara Kuzey Kafkas Halk Oyunları Topluluğu” adıyla oluşturuldu.

Türkiye’de folklorun yok denecek kadar kısır olduğu bir dönemde sahneye çıkan ekip, gösterileriyle büyük ses getirdi ve kısa sürede üne kavuştu.

Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi yurt dışında da gösteriler sunarak kültürü uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde kurulan Badin Müzik Grubu ise gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor. Genç kuşaklara örnek olan grup, yurt içi ve yurt dışı turnelerinde coşkulu performanslar sergileyerek kültürü geniş kitlelere ulaştırıyor.

Gecenin davetiyeleri; Sokak Sandviç, Elif Optik, Özcan Reklam ve Çorum Kafkas Kültür Derneğinden temin edilebilir.