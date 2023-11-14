Çorum’da elini kadayıf makinesine kaptıran kişinin parmak uçları koptu.
Olay Üçtutlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre İ. F.(46) Üçtutlar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir yufkacıda çalıştığı esnada kadayıf makinesine elini kaptırdı.
İhbar üzerine işyerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan İ.F.’nin 3 parmağının uç kısımlarının koptuğu öğrenildi.