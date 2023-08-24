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Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilimizde ilk kez düzenlenen Karate Elit Sporcu kampı sona erdi.

18-22 Ağustos tarihleri arasında ilimizde düzenlenen kampa Çorum ile birlikte Samsun, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Bursa ve Sakarya Hendek’ten 44 sporcu katıldı.

Çorum’da düzenlenen Ümit, Genç ve U 21 Elit sporcu kampında sporcu ve antrenörler Çorum Belediyesi Mevlana Spor Salonu’nda antrenman yaptılar ayrıca çeşitli etkinliklere katıldılar.

Çorum Karate İl Temsilcisi ve Antrenörü Samet Türe ile birlikte Erdem Özcan, Okay Arpa, Müslüm Baştürk, Talha Keskin, İlhan Çakır, Reşit Yavuz ve Melih Erbasan’ın yönetiminde yapılan kamp oldukça verimli geçti.

Elit Sporcu kampına Avrupa, Dünya, Balkan ve Türkiye Şampiyonalarında şampiyonlukları bulunan sporcularında yer aldığı Karate milli takımı Çorum Karatesinin gelişimi adına son derece faydalı geçti.

Kampı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ziyaret ettiler ve misafirlerle sohbet ederek Çorum’da böyle bir kampın olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Elit Karate kampına katılan misafirler Karete etkinliklerinin yanı sıra Çorum’da bazı etkinlikleri katıldılar.

Çorum'un eşsiz güzelliklerini keşfetmek için oba gezisine çıkıldı. Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatına dokunuldu, okçuluk deneyimi yaşandı ve arkadaşlık bağlarını güçlendiren toplu yemeklerde buluşuldu. Eğlenceli bowling turnuvası, sinema etkinliği ve keyifli havuz etkinliği ile kamp dolu dolu geçti. Sporda Beslenme konulu seminer ile önemli bilgiler edinildi. Ayrıca plaj voleybol turnuvasıyla sporun ve rekabetin tadı çıkarıldı.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe ‘Kampın son günlerinde, sporcuların tecrübelerini zenginleştirmek amacıyla pool sistem ve takım kumite maçları düzenlenerek Avrupa seçmesine en iyi şekilde hazırlanıldı.

Bu kamp sayesinde sporcular, sahada kazanmanın ve kaybetmenin öğrettikleriyle bir adım daha ileriye taşındılar. Bu deneyim dolu anlar, onların gelişimine ve karakter oluşumuna katkıda bulunmanın yanı sıra, dostluklarına da yeni bir boyut kazandırdı. Her bir sporcunun elde ettiği bu değerli deneyimler, onların gelecekteki karate yolculuklarını daha da parlak hale getirecektir’ dedi.

Samet Türe kampa ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ‘orum Belediyesine, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Sevgi Türe’ye, Çorum Belediyesi tüm yönetici ve spor personellerine sundukları tüm imkanlar için teşekkür ederim.

Dünyanın merkezi Çorum'da gerçekleşen bu unutulmaz kamp sayesinde, karateye ve dostluğa olan sevgimiz daha da pekişti. Katılan tüm sporcularımıza ve destek veren herkese minnettarız. Bir sonraki etkinlikte buluşmak dileğiyle!