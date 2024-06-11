Elvan Çelebi şenlikleri kros koşusunda madalyalar sahiplerini buldu.

Elvan Çelebi Koşu parkurunda yapılan yarışmada küçükler ve yıldızlar kategorisine kız ve erkeklerde yarışmalar yapıldı.

Dört kategoride yapılan yarışmada 31 madın 18 erkek toplam 49 sporcu mücadele etti.

Küçük kadınlar 1500 metrede Asya İpek birinci Büşra Çıbır ikinci Eylül Kazancı üçüncü Buse Çorlu dördüncü Eylül Su Soba ise beşinci oldu.

1500 metre küçük erkeklerde Abdülkadir Şentürk birinci Can Güler ikinci Emin Efe Yener üçüncü Arda Baltıcı dördüncü Hıdır Ayberk ise beyirci oldu.

3000 metre yıldız kazlarda Yaren Tivriz birinci olurken İklima Su Bayaner ikinci Nilsu Şahin üçüncü Yaren Köymen ise dördüncü Ecrin Masal Aykaç ise beşinci oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde ise Aykut Köstek birinci Mert Ali Erdal ikinci Ömer Akın Fındık üçüncü Poyraz Yetgin dördüncü Ömer Asaf Taşkoyan ise beşinci oldu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.