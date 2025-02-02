AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı salonunda yoğun katılımla gerçekleşen kongrede konuşma yapan AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya kadınların partinin kuruluşundan bu güne kadar her seçimde emeği ve enerjisinin inkar edilemez olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Yemeden, içmeden, uyumadan gece gündüz demeden kadınlarımız her daim partimiz için çalıştı, hiçbir beklentileri olmadı sadece AK Parti iktidar olsun diye çalıştı. Buradan emek veren tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”