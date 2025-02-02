AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı salonunda yoğun katılımla gerçekleşen kongrede konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da en fedakar teşkilatın kadın kolları olduğunu belirterek, “Birçok farklı teşkilat mensubumuz var ama en fedakarı kim derseniz buna şahidiz ki teşkilatımızın en fedakar mensupları sizlersiniz kadınlarımız Allah kadınlarımızdan razı olsun. Nasıl ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varsa her başarılı teşkilatın arkasında da kadınlarımız var sizlerle gurur duyuyoruz.” dedi.